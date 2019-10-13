Студия Universal Pictures показала трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла», рассказывающего о приключениях ветеринара, который обладает даром понимать животных.

Трейлер на русском

Universal Pictures Russia

Трейлер на английском

Universal Pictures

Доктор Дулиттл — персонаж, которого придумал английский писатель Хью Лофтинг. Первая книга о докторе, разговаривающем с животными, вышла в 1920 году. Эту историю неоднократно экранизировали.

Главную роль в новом фильме исполнил актер Роберт Дауни-младший.

Разных говорящих животных среди прочих озвучивают Рами Малек (горилла Чи-Чи), Эмма Томпсон (попугай Полинезия), Том Холланд (пес Джип), Селена Гомес (жираф Бетси).

Премьера фильма в России намечена на 20 февраля 2020 года.