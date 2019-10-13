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Рами Малек — горилла, Том Холланд — пес, а Роберт Дауни-младший их понимает Вышел трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»
Источник: Meduza
Студия Universal Pictures показала трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла», рассказывающего о приключениях ветеринара, который обладает даром понимать животных.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
- Доктор Дулиттл — персонаж, которого придумал английский писатель Хью Лофтинг. Первая книга о докторе, разговаривающем с животными, вышла в 1920 году. Эту историю неоднократно экранизировали.
- Главную роль в новом фильме исполнил актер Роберт Дауни-младший.
- Разных говорящих животных среди прочих озвучивают Рами Малек (горилла Чи-Чи), Эмма Томпсон (попугай Полинезия), Том Холланд (пес Джип), Селена Гомес (жираф Бетси).
- Премьера фильма в России намечена на 20 февраля 2020 года.