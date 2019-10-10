Студия Universal Pictures показала трейлер фильма ужасов «Няня». Картина основана на мистической повести «Поворот винта» писателя Генри Джеймса. Режиссером выступила Флория Сиджизмонди (работала над сериалами «Американские боги» и «Рассказ служанки»). В главных ролях — Маккензи Дэвис («Терминатор: Темные судьбы») и Финн Вулфард (Майк из «Очень странных дел» и Ричи из «Оно»).

Universal Pictures

Няня по имени Кейт (Маккензи Дэвис) приезжает в мрачный особняк, чтобы ухаживать за двумя сиротами, чьи родители умерли при загадочных обстоятельствах. Вскоре она выясняет, что и у старого дома, и у детей есть свои секреты.

Российская премьера «Няни» намечена на 13 февраля 2020 года.