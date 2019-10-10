Четырехлетний сын ведущей NBC прервал прямой эфир. Ему просто захотелось обнять свою маму

Корреспондент канала NBC Кортни Кьюб в прямом эфире рассказывала об авиаударах турецких войск по Сирии. В эту минуту в студию прибежал ее четырехлетний сын Райан, которому срочно захотелось обнять маму. Кьюб, продолжая говорить, попыталась легонько отодвинуть сына, но тот лишь улыбнулся и начал тянуть к ней руки. Тут ведущая не выдержала, рассмеялась и извинилась перед зрителями: «Простите, тут мои дети. Прямой эфир!».

Фрагмент эфира MSNBC

Позже телеведущая объяснила, что из-за необходимости срочно выйти в эфир она не успела отвезти своих детей, Райана и его брата, в детский сад.