В тиндере запустили сериал, где свайпом можно скрыть измену. Кто ж знал, что об этом выборе узнают все

Профили американских пользователей Tinder стали немного честнее из-за сериала Swipe Night. В это воскресенье вышла первая пятиминутная серия интерактивного проекта, в которой свайпы пользователя определяют то, как дальше будет развиваться сюжет.

Official :45 Trailer | Swipe Night | Tinder Tinder

В Swipe Night рассказывается о группе друзей, которые пытаются спастись от апокалипсиса. По сюжету пользователь должен принять ряд решений (на каждое выделено всего семь секунд), на основе которых будет затем приложение будет подбирать подходящих партнеров.

Никто не знал, что результаты опроса отобразятся в профиле, и на этом многие попались. По сюжету зрителю нужно сделать выбор: или прикрыть изменившего друга перед его девушкой, или быть честным и все ей рассказать. И тем, кто решил прикрыть друга, не повезло — этот ответ послужил им серьезной антирекламой.

Журналистка Mashable Рейчел Краус и ее сестра открыли Tinder после выхода серии и сразу осознали — с теми, кто решил не рассказывать правду об измене, им не по пути. Такое отношение девушек к честному ответу подтвердил Твиттер:

В интерактивном сериале Swipe Night будет шесть серий, которые транслируются в приложении Tinder по воскресеньям. Каждая серия доступна только шесть часов и только для пользователей США, так что аудитории из России проверка на честность пока не грозит.