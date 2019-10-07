Инопланетный паразит прибыл на Землю в теле советского космонавта Это трейлер фильма ужасов «Спутник» с Федором Бондарчуком

Вышел трейлер российского фильма ужасов «Спутник» режиссера Егора Абраменко. Действие фильма происходит в 1983 году. Советский космонавт Константин Вешняков (его играет Петр Федоров) возвращается на Землю с инопланетным организмом в собственном теле — возможно, убив командира корабля.

Спасти космонавта и попутно изучить внеземную форму жизни пытается нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) под руководством неназванного персонажа, которого играет Федор Бондарчук (судя по погонам, его герой носит звание полковника).

Спутник — официальный трейлер SonyPicturesRU

«Спутник» выходит в российский прокат 16 апреля 2020 года.