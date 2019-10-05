Корпорация Google известна, в числе прочего, тем, что регулярно закрывает свои сервисы. Например, многие пользователи до сих пор не могут забыть RSS-агрегатор Google Reader, прекративший работу шесть лет назад. Или сервис для фотографий Picasa или даже соцсеть Google+.

Существует даже специальный сайт «Кладбище Google», где перечислены все уже «убитые» компанией сервисы, а также проекты, которые корпорация собирается закрыть в ближайшее время.

В Google решили устроить собственное кладбище закрытых сервисов, причем не виртуальное.

Фото «кладбища» с надгробиями Google Reader, Picasa и другим сервисам опубликовала сотрудница корпорации Дана Фрид, сопроводив его подписью «Не уверена, это страшно или просто грустно».

Предположительно, пишет The Verge, «кладбище» установили в фойе офиса Google в Сиэтле в рамках подготовки к Хэллоуину.