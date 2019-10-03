Бывшему главе завода на Урале установили посмертную мемориальную табличку Через несколько месяцев он написал письмо с благодарностью «из загробного мира»

В городе Верхний Уфалей Челябинской области бывшему главе завода Олегу Хохлову несколько лет воздавали посмертные почести. Но неожиданно оказалось, что он до сих пор жив: этот факт выяснился, когда сам Хохлов написал электронное письмо в администрацию завода. Историю ожившего директора рассказывает Znak.com.

Хохлов возглавлял местный завод «Уфалейникель» в 1980-х годах, под его руководством предприятие было успешным, несмотря на общие экономические трудности и последующий распад СССР. В 1993 году он эмигрировал из России в США. Некоторое время бывшие коллеги поддерживали контакт, но через несколько лет связь с ним оборвалась.

В 2018 году на доме, где жил Хохлов, по инициативе его бывших коллег установили мемориальную табличку. На ней было указано, что бывший директор завода умер в сентябре 2005 года. Эту дату взяли с сайта «Энциклопедия Челябинской области», а откуда она появилась там, неизвестно. В 2019 году городская дума присвоила Хохлову звание почетного гражданина города — посмертно.

Через некоторое время на электронную почту завода пришло письмо, начинающееся со слов «сейчас с вами будет установлен контакт из загробного мира». Хохлов, случайно узнав о воздаваемых ему почестях, написал, что он все еще жив. Бывший глава завода сообщил, что живет в Лос-Анджелесе и зарабатывает биржевой торговлей, а недавно отметил 70-летний юбилей в кругу семьи.

Позже Хохлов рассказал, что не обиделся на то, что его признали умершим. Наоборот, он был тронут тем, что его деятельность на посту главы завода не забыли.

Пересказал Григорий Левченко