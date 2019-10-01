В чикагском аэропорту взбунтовалась машина с едой. Ее успокоили трюком в стиле «Форсажа»

Сотрудники международного аэропорта ОʼХара в Чикаго сразились со взбунтовавшейся машиной с бортовым питанием. Судя по всему, у машины заклинила педаль газа, из-за чего она стала наворачивать круги, подбираясь все ближе и ближе к стоящему рядом самолету и сотрудникам наземных служб. Посетители аэропорта записали инцидент на видео и выложили в твиттер.

По напряжению ролик напоминает фильмы серии «Форсаж»: машина крутится вокруг своей оси, хаотично разбрасывая еду и напитки. Кажется, она вот-вот столкнется с самолетом, но в последнюю секунду в машину врезается сотрудник на погрузчике. От удара тележка переворачивается — и наконец успокаивается. Работнику аплодируют и кричат: «Вот так это делается!»

В результате инцидента никто не пострадал, но один из рейсов задержали на 10 минут.