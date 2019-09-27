В iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max появилась новая функция — слоуфи, то есть снятые на фронтальную камеру замедленные видео (предыдущие модели так не умели). Естественно, владельцы устройств 2019 года тут же принялись тестировать слоуфи — на себе, своих детях, друзьях и животных.

Спустя неделю после выхода новой линейки айфонов в твиттере и инстаграме появились самые разные слоуфи. Например, с Тимом Куком!

Совет: включите звук и насладитесь инопланетным мычанием, которое сопровождает большинство слоуфи.

В целом все слоуфи выглядят примерно одинаково. Чаще всего владельцы новых айфонов шевелят губами в камеру…

…кружатся со своим устройством в руках…

…или мотают головой из стороны в сторону. Так, чтобы волосы развевались как в рекламе шампуня.

С волосами получается… по-разному!

Многие просто дурачатся — и, допустим, лижут фигурки в слоу-мо.

Иногда при загрузке слоуфи в инстаграм что-то идет не так — соцсеть почему-то растягивает и переворачивает видео. Но выходит даже смешнее! Тем не менее мы не нашли подтверждений того, что это распространенная проблема.

Саша Горохова

Еще многие под видом слоуфи выкладывают обычные замедленные видео, сделанные на заднюю, а не фронтальную камеру. Судя по всему, их авторы не очень понимают, в чем заключается суть слоуфи.

Некоторые пользователи ответили Apple собственными изобретениями вроде фэсти (от английского fast, «быстрый»). Это ускоренные видео, снятые на переднюю камеру. Между прочим, выглядит довольно перспективно!

Ну а тем, у кого нет нового айфона, приходится имитировать слоуфи. Выглядит не менее перспективно, чем фэсти.