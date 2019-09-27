Владельцы айфонов кружатся и шевелят губами в замедленной съемке. Все нормально — просто они делают слоуфи
В iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max появилась новая функция — слоуфи, то есть снятые на фронтальную камеру замедленные видео (предыдущие модели так не умели). Естественно, владельцы устройств 2019 года тут же принялись тестировать слоуфи — на себе, своих детях, друзьях и животных.
Спустя неделю после выхода новой линейки айфонов в твиттере и инстаграме появились самые разные слоуфи. Например, с Тимом Куком!
Совет: включите звук и насладитесь инопланетным мычанием, которое сопровождает большинство слоуфи.
В целом все слоуфи выглядят примерно одинаково. Чаще всего владельцы новых айфонов шевелят губами в камеру…
…кружатся со своим устройством в руках…
…или мотают головой из стороны в сторону. Так, чтобы волосы развевались как в рекламе шампуня.
С волосами получается… по-разному!
Многие просто дурачатся — и, допустим, лижут фигурки в слоу-мо.
Иногда при загрузке слоуфи в инстаграм что-то идет не так — соцсеть почему-то растягивает и переворачивает видео. Но выходит даже смешнее! Тем не менее мы не нашли подтверждений того, что это распространенная проблема.
Еще многие под видом слоуфи выкладывают обычные замедленные видео, сделанные на заднюю, а не фронтальную камеру. Судя по всему, их авторы не очень понимают, в чем заключается суть слоуфи.
Некоторые пользователи ответили Apple собственными изобретениями вроде фэсти (от английского fast, «быстрый»). Это ускоренные видео, снятые на переднюю камеру. Между прочим, выглядит довольно перспективно!
Ну а тем, у кого нет нового айфона, приходится имитировать слоуфи. Выглядит не менее перспективно, чем фэсти.