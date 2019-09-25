Крыс-художник Дариус рисовал акварелью. Как это обычно и бывает, слава пришла к нему лишь после смерти 🐀

Amalie Markota Andersen

У студентки из Норвегии Амалии Маркоты Андерсен жил крыс по кличке Дариус. Андерсен изучает анимацию и цифровые искусства — и потому решила приобщить к миру искусства своего домашнего питомца. Она научила Дариуса рисовать акварелью.

Вот как Андерсен описывает процесс создания первой картины: «Я взяла набор безопасной акварели, окунула туда его маленькие лапки и отпустила бегать по листу бумаги, пока не стало что-то вырисовываться».

Amalie Markota Andersen

У Дариуса получились симпатичные абстракции. Создание каждой картины занимало около 10 минут. Три или четыре акварели, нарисованные крысой, хозяйка Дариуса даже продала. На вырученные деньги она купила шлейку для крыса, чтобы гулять с ним на улице.

К сожалению, всемирная слава к Дариусу пришла лишь после смерти. Крыс-художник умер в начале 2019 года, а широкую известность получил лишь в сентябре, когда посты с Дариусом и его работами выложили в твиттер. На волне интереса к Дариусу вспомнили и об аккаунте Андерсен в Tumblr, где она много рассказывала о своей крысе.

Amalie Markota Andersen

Андерсен благодарна Дариусу за то, что он был в ее жизни, и считает его славу абсолютно заслуженной. «Он попал ко мне в трудное время моей жизни, когда я пыталась понять, кто я есть и что я должна сделать в жизни. Он, можно сказать, был моим светом в темноте. <…> Я буду вечно признательна ему за то влияние, которое он оказал на меня. Не только на меня, но и еще на тысячи человек, которые полюбили его и его маленькие картины», — сказала она.

У Андерсен сейчас живут еще две крысы, но акварели они не рисуют.