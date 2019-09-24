Xiaomi показала телефон, который почти весь состоит из экрана. Стоит как четыре айфона

Jason Lee / Reuters / Scanpix / LETA

Китайская компания Xiaomi представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha. Главная его особенность — экран, почти полностью «обернутый» вокруг корпуса. Площадь дисплея составляет 180% от размеров устройства.

На задней панели смартфона будет отображаться различная информация, например, прогноз погоды или навигатор.

На боковой панели экрана находятся индикаторы заряда батареи и сигнала сети, а также сенсорные кнопки громкости.

На задней панели расположена 108-мегапиксельная камера Samsung, разработанная вместе с Xiaomi. Также устройство получило 20-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 12-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальной камеры у телефона нет.

Смартфон поддерживает 5G, в нем 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной памяти, а также батарея на 4050 миллиампер-часов.

В 2019 году будет выпущено ограниченное число Mi Mix Alpha. Телефон появится в продаже за 19 999 юаней (2800 долларов или 180 тысяч рублей). Для сравнения, 64-гигабайтная версия iPhone 11 стоит в США в четыре раза дешевле — 700 долларов.

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