«Вторжение» — это продолжение фантастического боевика Федора Бондарчука «Притяжение». В главных ролях все те же: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Олег Меньшиков.

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После событий первой части прошло два года. Девушку по имени Юлия (Старшенбаум) все это время держат в секретной лаборатории и ставят над ней эксперименты. В «Притяжении» она соприкоснулась с инопланетянином Хэконом (Мухаметов) и получила сверхспособности. В финале пришелец пожертвовал собой ради спасения девушки, но, как выясняется в трейлере «Вторжения», Хэкон все-таки выжил.

После длительного отсутствия Хэкон возвращается на Землю — предупредить о пришельцах, которые тоже прознали о суперсиле Юлии. Девушке удается сбежать из лаборатории, но все, включая ее бывшего возлюбленного (Александр Петров), пытаются поймать героиню.

Премьера «Вторжения» намечена на 1 января 2020 года.