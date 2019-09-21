«Мне его облить?» Премьеру Ирландии вручили святую воду в надежде, что хотя бы она поможет на встрече с Борисом Джонсоном

Niall Carson / PA / Scanpix / LETA

На церемонии открытия новой взлетно-посадочной полосы в Западном аэропорту Ирландии католический пастор Питер Гиббонс вручил премьер-министру страны Лео Варадкару флакон со святой водой.

«Знаю, что на следующей неделе вы летите в Нью-Йорк [на заседание Генассамблеи ООН] и встретитесь там с [премьер-министром Великобритании] Борисом Джонсоном. Так это вам», — сказал священник сразу после того, как благословил новую полосу аэропорта.

«Мне его облить?» — поинтересовался Варадкар.

Вопрос о границе межд Республикой Ирландия, входящей в ЕС, и Северной Ирландией, являющейся частью Великобритании, остается самым сложным в переговорах о «Брекзите». Джонсон выступает против европейского предложения временно не возвращать границу и таможню, но ничего взамен не предлагает и имеет в европейском истеблишменте репутацию популиста. С Варадкаром они уже встречались в начале сентября и не смогли договориться.

Ирландия — одна из самых религиозных стран Европы, поэтому в благословении священником новой взлетно-посадочной полосы нет ничего удивительного. И еще один важный факт об этой стране, который вы должны знать: главу правительства там официально называют «тишек» — An Taoiseach по-ирландски.

Дмитрий Карцев