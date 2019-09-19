В больнице Калининграда наконец-то появилась очередь для тех, кому «просто спросить»

В Калининградской городской больнице появилась услуга «Просто спросить». Теперь можно прийти туда и взять соответствующий талончик из автомата электронной очереди. После чего посетителей направят к окну старшего регистратора.

Услугу запустили две недели назад. За это время ей воспользовались более 500 человек. Как сообщают РИА Новости, чаще всего «просто спрашивают» о прививках, направлении в областную больницу и времени приема специалистов. Региональный Минздрав утверждает, что подобные услуги действуют и в других регионах.