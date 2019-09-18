Компьютерных человечков обучили игре в прятки. Соревнование привело к тому, что все поумнели

Некоммерческая лаборатория OpenAI, созданная в 2015 году при участии Илона Маска, продолжает экспериментировать с искусственным интеллектом. В этот раз ее сотрудники обучили компьютер игре в прятки. Для этого они разместили на небольшой виртуальной площадке синих и красных человечков. Синие прятались, а красные — искали своих противников.

OpenAI

Правила игры со временем усложняли: синей команде давали фору, менялось количество участников, на карту добавляли дополнительные объекты — например, ящики и трамплины. Со временем синие человечки поняли, что могут укрываться за ящиками. С их помощью они даже отгораживались от своих соперников. В свою очередь красные научились обходить препятствия и перебираться через виртуальные стены, используя все те же ящики.

При этом сотрудники OpenAI не программировали подобное поведение. Искусственный интеллект дошел до всего сам — на это понадобилось более миллиона игр. Его действия основывались на алгоритмах, схожих с алгоритмами человеческого поведения.