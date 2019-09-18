«В высокой траве» — экранизация рассказа, написанного Стивеном Кингом и его сыном Джо Хиллом. Главные герои, близнецы по имени Бэкки и Кэл, приезжают в штат Арканзас. На пути им встречается поле с высокой травой, откуда доносятся крики попавшего в беду ребенка. Близнецы отправляются на помощь, но в итоге сами теряются и начинают блуждать по бесконечным зарослям, в которых обитает некая злая сущность.

Netflix

Режиссер и сценарист — Винченцо Натали («Куб»).

В главных ролях — Патрик Уилсон, Харрисон Гилбертсон и Рэйчел Уилсон.

Фильм выйдет на Netflix 4 октября.