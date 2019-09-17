На бейсбольном стадионе Ригли-филд в Чикаго прошел матч между командами «Чикаго Кабс» и «Цинциннати Редс». Фанат «Чикаго» по имени Йоги решил поддержать любимых спортсменов необычным способом. В какой-то момент он поднялся со своего места и начал бойко пританцовывать. При этом Йоги удерживал кепку на собственном лбу (на одном козырьке!).

Спортивные комментаторы обратили внимание на фаната — и принялись хвалить его грацию. Позже у Йоги взяла интервью журналистка NBC Sports. На видео фанат просто сияет от радости: «Я уже ощущаю себя знаменитым!» Как выяснилось из короткого интервью, когда-то Йоги выступал в цирке, где показывал похожие трюки.

Йоги не ошибся — он действительно стал знаменитым. Ролик с его впечатляющим трюком попал на главную страницу Reddit. В соцсетях его называют «героем» и «настоящим фанатом».

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