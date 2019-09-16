Netflix выпустил трейлер научно-фантастического триллера «В тени Луны» («In the Shadow of the Moon») режиссера Джима Микла. В фильме рассказывается о полицейском Томасе Локхарте (Бойд Холбрук), который в 1988 году выслеживает серийного убийцу, совершающего убийства каждые девять лет. Одержимость Локхарта найти преступника, сказано в описании к фильму, угрожает его карьере, семье и психике.

In the Shadow of the Moon Netflix

Исполнитель главной роли Бойд Холбрук снимался в сериалах «Нарко», «Логан», а также в фильме «Хищник».

Одну из главных ролей исполнил Майкл С. Холл («Декстер»).

Фильм выйдет на Netflix 27 сентября.