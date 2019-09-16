Власти Архангельска использовали Смерть с косой для борьбы с превышением скорости 💀 В первый же день она таинственным образом исчезла!

В Архангельске в конце прошлой недели на Ленинградском проспекте установили фигуру Смерти с косой, держащую в руках знак ограничения скорости.

Двухметровую деревянную скульптуру, изготовленную местным художником, поставили возле одного из торговых центров по инициативе городских властей. По их замыслу, зловещая фигура должна напоминать водителям об осторожной езде (Смерть с косой держит в руках знак ограничения скорости в 60 километров в час).

Однако скульптура не простояла на своем месте и суток, исчезнув перед выходными. Сначала городские власти хотели написать заявление о краже в полицию, но в понедельник ее нашли неподалеку от торгового центра. Фигура оказалась слегка повреждена.

Представитель администрации Архангельска Ирина Буйновская рассказала РИА Новости, что Смерть с косой отреставрируют и поставят на прежнее место. Со временем фигуру хотят сделать передвижной, чтобы ставить ее на опасных участках городских трасс.