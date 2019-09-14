Из британского дворца украли работу художника Маурицио Каттелана. Это (работающий) золотой унитаз, который стоит больше миллиона евро

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Из Бленхеймского дворца в Великобритании украли работу современного итальянского художника Маурицио Каттелана — унитаз из золота 750 пробы стоимостью свыше миллиона евро. Кража вызвала прорыв канализации, из-за чего пострадали интерьеры дворца. Полиция полагает, что в преступлении участвовали несколько человек, использовавшие как минимум два автомобиля. Уже арестован 66-летний мужчина, которого подозревают в причастности к преступлению.

Золотой унитаз впервые был выставлен в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году. Ради этого произведения Каттелан вернулся к работе после пятилетнего перерыва. Творческий метод итальянского художника состоит в иронии над традиционными культурными образами и практиками. Другие его известные произведения — скульптуры «Девятый час» (папа римский Иоанн Павел II под упавшим на него метеоритом) и «Он» (ребенок с головой Гитлера молится, преклонив колени).

Новой работе Каттелан дал название «Америка». Унитаз полностью действующий: каждый желающий мог воспользоваться им по прямому назначению. Администрация музея Гуггенхайма сообщала, что около 100 тысяч человек сделали это после начала экспонирования. Когда Дональд Трамп попросил у музея на время своего президентства перенести в Белый дом картину Ван Гога «Пейзаж со снегом», руководство предложило «Америку» взамен. Президент по неизвестным причинам не ответил на это предложение.

В Бленхеймский дворец «Америка» приехала в рамках персональной выставки Каттелана. Дворец является родовой резиденцией герцогов Мальборо, в которой родился Уинстон Черчилль. Посетителям предлагалось воспользоваться «Америкой» как предметом сантехники, но с ограничением в три минуты на человека во избежание очередей. В августе сводный брат нынешнего хозяина дворца Эдвард Спенсер-Черчилль, рассуждая о мерах безопасности на выставке Каттелана, уверял, что «стащить „Америку“ будет непросто».

После кражи унитаза представители дворца заявили, что «глубоко сожалеют об этом чрезвычайном происшествии, но выражают радость от того, что никто не пострадал», а также отметили, что «во дворце еще множество восхитительных сокровищ, включая другие предметы с выставки». Они также выразили надежду на то, что «чудесное произведение нашего дорогого друга Маурицио Каттелана не пострадает от этих глупых и бессмысленных действий».

Дмитрий Карцев, эсквайр