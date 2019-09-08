Ian Langsdon / EPA / Scanpix / LETA

Вечером 7 сентября сборная Франции по футболу принимала у себя команду Албании. Они играли отборочный матч к Евро-2020. Перед матчем традиционно исполняются гимны команд. Обычно это гимны тех команд, которые сейчас будут играть. Но на «Стад де Франс» что-то перепутали и вместо гимна Албании включили гимн Андорры. Посмотрите на лица футболистов, которые понимают, что играет не их гимн.

Албанские фанаты начали возмущаться, а футболисты сборной Албании отказались играть, пока не будет исполнен правильный гимн. В итоге начало матча задержали минут на семь, прежде чем сотрудники стадиона нашли гимн Албании.

Диктор «Стад де Франс» принес свои извинения «армянским болельщикам» и призвал «уважать армянский гимн». Только после двух ошибок он понял, что опять сказал что-то не то и уже верно упомянул Албанию.

В итоге Франция обыграла Албанию со счетом 4:1. В следующем матче французы сыграют как раз со сборной Андорры.