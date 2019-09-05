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«Теперь я буду стремиться ко злу с удесятеренной силой» Доктор Джекил рассказывает, как превратился в монстра. Фрагмент комикса «Джекил и Хайд» на «Медузе»
Источник: Meduza
В издательстве «Бумкнига» на русском языке выходит «Джекил и Хайд» — графическая адаптация повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886). Авторы комикса — художник Лоренцо Маттотти и сценарист Джерри Крамски. С разрешения издательства «Медуза» публикует фрагмент комикса. В нем доктор Эдвард Джекил рассказывает, как после экспериментальной инъекции в нем пробудился самый злой человек на свете — мистер Хайд.