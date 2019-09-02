В Китае набирает популярность мобильное приложение Zao, основанное на нейросетях. Всего за три дня оно стало самой скачиваемой программой в китайском App Store. С помощью Zao пользователи превращают себя в кинозвезд, заменяя лица популярных актеров на свои.

Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры. Например, можно добавить себя в «Титаник», отобрав тем самым работу у Леонардо Ди Каприо. Результаты выглядят не безупречно, но похвастаться ими все равно хочется.

Вокруг Zao уже возник скандал. Выяснилось, что в первоначальных условиях пользовательского соглашения оговаривалось, что права на весь контент, созданный с помощью этого приложения, переходит компании-разработчику Momo. Позже этот пункт убрали. Тем не менее компания Tencent, владеющая популярным китайским мессенджером WeChat, запретила публиковать ссылки на видео и гифки, обработанные в Zao.