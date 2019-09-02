В Челябинской области школьникам на День знаний спели «Рюмку водки на столе». Концерт организовывал местный депутат

На 1 сентября в челябинском поселке Новосинеглазово был организован концерт. Школьников развлекали «Рюмкой водки на столе» Григория Лепса и песней «Ленинграда» «WWW» (если вы вдруг забыли, она начинается словами «Когда переехал — не помню. Наверное, был я бухой»). Каверы исполняла группа «Сентябрь». Запись концерта выложили на ютьюб.

Поселок Новосинеглазово

Как сообщает Ura.ru, мероприятие организовывал депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов. Именно он позвал на концерт эту группу. Чиновник объяснил ситуацию так: «Да, я действительно пригласил „Сентябрь“. Но эти песни они исполнили по просьбе молодежи, когда праздник уже закончился, и почти все родители с детьми разошлись». Однако на выложенной записи видно, что у сцены стоят исключительно школьники.

Обновлено. Виталий Паутов заявил РБК, что концерт был организован в честь открытия в Новосинеглазово отреставрированного Дома культуры и не имеет отношения ко Дню знаний. «Для новосинеглазовцев этот клуб — грандиозное событие. Вот и пришли на праздничный концерт стар и млад», — сказал депутат. Он добавил, что репертуар группы «Сентябрь» был «совершенно безобидным».