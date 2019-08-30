С 29 августа в российских кинотеатрах идет канадский триллер «Игра Ганнибала» (оригинальное название — Nomis). В российской локализации в сюжете появляется Ганнибал Лектер — хотя в оригинале о нем нет ни слова. На это обратил внимание режиссер Роман Волобуев.

Сюжет фильма рассказывает о судье, который разочаровался в системе правосудия и начал сам расправляться с маньяками с помощью знакомой девушки, которая выступает в качестве приманки. Однажды девушку похищает убийца, у которого в голове уживаются несколько личностей. Одну из этих личностей в российской локализации зовут Ганнибал Лектер.

Представители прокатчика фильма, компании «Экспонента», с которыми связалась «Медуза», отказались от комментариев.

Игра Ганнибала — Русский Трейлер Exponenta Plus

«Экспонента» и ранее неоднократно использовала отсылки к известным франшизам в локализованных названиях фильмов, никак не связанных с этими франшизами. Например, триллер The Prodigy о мальчике с необычными способностями получил название «Омен: Перерождение», а фильм Polaroid о людях, погибавших после попадания на фотографии, назывался «Пункт назначения: Смайл». Лента The Professor о профессоре колледжа, резко изменившем образ жизни после того, как у него обнаружили рак, был выпущен под названием «Во всё тяжкое»