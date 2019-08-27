Стриминговый сервис Netflix выложил трейлер исторической драмы «Король» с Тимоти Шаламе («Назови меня своим именем») в главной роли. Картину снял Дэвид Мишо, режиссер «Царства животных» и «Ровера».

Фильм частично основан на пьесах Уильяма Шекспира. В центре сюжета — юный принц Хэл, который после смерти отца-тирана становится королем Генрихом V. Вот только правителем он быть совсем не хочет. Тем не менее Хэл учится управлять государством, плести дворцовые интриги и, конечно же, воевать.

Netflix

У «Короля» впечатляющий актерский состав: помимо Шаламе в фильме появятся Роберт Паттинсон («Сумерки»), Бен Мендельсон («Изгой-один: Звездные войны. Истории»)», Шон Харрис («Макбет») и Джоэл Эдгертон («Лавинг»).

Премьера намечена на второе сентября.