Во время рабочего визита в Саратовскую область председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил место приземления Юрия Гагарина. Позже он вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой приехал на расположенную неподалеку бахчу.

Володин решил объяснить Терешковой, как правильно выбирать арбуз. Это знание ему передали бабушка с дедушкой. Запоминайте:

«Та часть, которая говорит о том, что арбуз вызрел — плеть. Нужно, чтобы она была высохшей. Вот у нас была бахча, и бабушка рассказывала: [нужно] чтобы плеть была сухая <…> Обычно говорят: женский арбуз и мужской. Вот когда здесь вот маленькая такая — это мужской. А когда большая — женский. А женщины слаще».

И все, даже постукивать по арбузу не надо!