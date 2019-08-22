Студия Warner Bros. выпустила трейлер криминальной драмы «Сиротский Бруклин» о Нью-Йорке 1950-х годов. Режиссером и сценаристом картины выступил Эдвард Нортон. Он также сыграл главного героя — частного детектива с синдромом Туретта, который расследует убийство своего наставника (Брюс Уиллис). В ходе расследования детектив переходит дорогу гангстерам и политикам и все сильнее ввязывается в неприятности.

Трейлер на русском

WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures

Помимо Нортона и Уиллиса в фильме снялись Уиллем Дефо и Алек Болдуин.

Над саундтреком фильма работал Том Йорк.

Российская премьера картины намечена на 5 декабря.