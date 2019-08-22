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Вышел трейлер «Сиротского Бруклина» — драмы с Эдвардом Нортоном и Уиллемом Дефо. Саундтрек — от Тома Йорка
Источник: Meduza
Студия Warner Bros. выпустила трейлер криминальной драмы «Сиротский Бруклин» о Нью-Йорке 1950-х годов. Режиссером и сценаристом картины выступил Эдвард Нортон. Он также сыграл главного героя — частного детектива с синдромом Туретта, который расследует убийство своего наставника (Брюс Уиллис). В ходе расследования детектив переходит дорогу гангстерам и политикам и все сильнее ввязывается в неприятности.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
- Помимо Нортона и Уиллиса в фильме снялись Уиллем Дефо и Алек Болдуин.
- Над саундтреком фильма работал Том Йорк.
- Российская премьера картины намечена на 5 декабря.