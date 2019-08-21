Галь Гадот, Джулия Робертс и даже мама Бейонсе поверили в очень старый фейк. Они попытались защитить свои соцсети с помощью поста-талисмана

Десятки зарубежных знаменитостей, включая Галь Гадот, Джулию Робертс, Джулианну Мур и рэпера Ашера, пытаются защитить свои соцсети с помощью Римского статута Международного уголовного суда. Это договор, вступивший в силу в 2002 году и ратифицированный в 122 странах. Но документ не поможет актерам, музыкантам и обычным пользователям. Ведь никакой опасности на самом деле нет — они просто поверили в очень старый фейк, который в очередной раз завирусился в соцсетях.

Звезды выкладывают на своих страницах текст со ссылками на Римский статут, считая, что это убережет их от неких «новых правил платформы». Вот что говорится в постах:

«Не забывайте, что завтра вступит в силу новое правило Instagram, согласно которому они смогут использовать ваши фотографии. Не забывайте, крайний срок — сегодня! Это может быть использовано в судебных делах и в судебном процессе против вас. Все, что вы когда-либо публиковали, становится общедоступным с сегодняшнего дня. Даже сообщения, которые были удалены, или спрятанные фотографии».

Тут-то якобы и поможет Римский статут.

Многие звезды уже убрали посты с дезинформацией, однако пользователи все равно успели сделать скриншоты.

Но это так не работает. Римский статут — не талисман, которым можно оградить свою страницу от покушений на авторское право. Более того, документ вообще не имеет отношения к законам о конфиденциальности. К тому же, новые правила инстаграма или любой другой платформы, о которых говорится в постах знаменитостей, — всего лишь выдумка, время от времени всплывающая то тут, то там.

В Рунете такое тоже бывает, правда, обычно в подобных записях фигурирует ВК или фейсбук.