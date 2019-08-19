На одном из полей в Белоруссии появился гигантский паук. Его сделали из соломы к празднику сбора урожая

Наталья Тимовец / TUT.BY

В Клецком районе Белоруссии на одном из полей установили огромного паука, изготовленного из соломы. Пользователи соцсетей, пишет TUT.BY, сравнивают соломенную фигуру с пауками из «Гарри Поттера», отмечая, что особо впечатляюще она выглядит ночью в свете фар.

Паука, как выяснило издание, изготовили жители агрогородка Кухчицы к районному празднику сбора урожая «Дожинки», в рамках которого проходит конкурс соломенных скульптур.

«Соломенные дедушки, бабушки, трактора обычно есть у всех. Хотелось чего-то новенького», — рассказала TUT.BY Наталья Тимовец, специалист по идеологической работе хозяйства «Кухчицы». — Мы посмотрели в интернете и предложили сделать корабль и паука».

Наталья Тимовец / TUT.BY

Районный конкурс жители Кухчиц проиграли. Победило хозяйство, в котором из сена и соломы сделали пчелу и коров (фото их скульптур, к сожалению, найти в открытом доступе не удалось).

Конкурс фигур из соломы проводится в разных районах Белоруссии ежегодно.

Вот некоторые из скульптур разных лет

Осенью, когда скульптуры портятся от дождя, их отдают на корм скоту. Но часть арт-объектов до этого не доживают: их разрушают местные жители и проезжающие автомобилисты в попытках сфотографироваться.