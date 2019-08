У Slipknot вышел первый за пять лет альбом. Маски новые, злость все та же🤘

Американская рок-группа Slipknot выпустила первый за пять лет альбом. В пластинку под названием «We Are Not Your Kind», уже шестую по счету, вошло 14 песен — как всегда ритмичных, яростных и довольно прилипчивых.

Название альбома отсылает к припеву песни «All Out Life», выпущенной группой в 2018 году. В релиз она не вошла.

Ранее Slipknot выпустила три сингла: «Unsainted», «Solway Firth» и «Birth of the Cruel».