шапито
У Slipknot вышел первый за пять лет альбом. Маски новые, злость все та же🤘
Источник: Meduza
Американская рок-группа Slipknot выпустила первый за пять лет альбом. В пластинку под названием «We Are Not Your Kind», уже шестую по счету, вошло 14 песен — как всегда ритмичных, яростных и довольно прилипчивых.
Слушать альбом в сервисах Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка».
- Название альбома отсылает к припеву песни «All Out Life», выпущенной группой в 2018 году. В релиз она не вошла.
- Ранее Slipknot выпустила три сингла: «Unsainted», «Solway Firth» и «Birth of the Cruel».