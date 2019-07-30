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Вышел трейлер второго сезона «Охотника за разумом» Дэвида Финчера. В нем появляется Чарльз Мэнсон
Источник: Meduza
Netflix выпустил трейлер второго сезона детективного сериала Дэвида Финчера «Охотник за разумом». В новом сезоне агенты ФБР Холден Форд (Джонатан Грофф) и Билл Тенч (Холт Маккэллани) расследуют убийства детей, случившиеся в конце 1970-х и начале 1980-х годов.
- В сериале появится Чарльз Мэнсон — один из самых известных преступников XX века. Его роль исполнил Дэймон Херриман, уже сыгравший Мэнсона в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».
- Второй сезон будет состоять из девяти эпизодов.
- Все новые серии выйдут 16 августа на Netflix.