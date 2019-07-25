Смотрите, малыши-фламинго учатся стоять на одной ноге

Попробуйте встать на одну ногу. А теперь представьте, что вы — маленький и пока не слишком грациозный фламинго, который пытается повторить этот трюк за взрослыми сородичами. Вот так, как на фото и видео с тренирующимися птенцами, которые привлекли внимание пользователей твиттера.

Или так.

Взрослые фламинго даже спят, стоя на одной ноге — для них это проще простого (таким образом они сохраняют тепло при ветре). Вот почему малышам так важно много тренироваться.

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А вот как стойка на одной ноге выглядит в исполнении опытного фламинго. И нет, он не спит, присмотритесь!

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