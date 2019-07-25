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Эмма Стоун, Вуди Харрельсон и Джесси Айзенберг вламываются в Белый дом. Вышел трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»
Источник: Meduza
Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер комедийного фильма ужасов «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2».
Это продолжение фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд», вышедшего в 2009 году. Режиссером киноленты стал Рубен Флейшер («Веном»), снявший первую часть.
Главные роли исполнили Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»), Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Джесси Айзенберг («Социальная сеть») и Эбигейл Бреслин («Маленькая мисс Счастье»). Они же снимались в оригинальном фильме.
В твиттере «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» опубликовали постер фильма.
Премьера фильма в России намечена на 24 октября.