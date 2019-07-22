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шапито

«Кто мне может объяснить назначение камней, лежащих на краю тротуара?» Глава Севастополя погулял по городу — и многого не понял

Источник: Meduza

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев (назначен на пост 11 июля) прогулялся по центру города — и обнаружил в нем множество проблем. О своей прогулке Развожаев рассказал в инстаграме. На его пост обратила внимание журналист Таисия Бекбулатова.

Развожаев выложил несколько фотографий и сопроводил их замечаниями и вопросами. Вот они:

  • Не понял, зачем бетоном замазан камень на подпорных стенках.
  • Обвалившаяся после дождя стенка огорожена, табличка есть. Спросил у жительницы дома: когда обрушение произошло. Месяц назад. Не понял, почему ничего не делается.
  • Вывоз мусора — так не пойдет. Заглянул внутрь контейнерной площадки — между баками валяется мусор, и видно, что не один день.
  • Фонарные столбы без фонарей, идет реконструкция улицы. Проверю, чтобы свет появился одновременно с окончанием ремонта улицы.
  • Кто мне может объяснить назначение камней, лежащих на краю тротуара?

В комментариях к посту Развожаеву попытались объяснить, как же так вышло.

  • «Подпорные стены разрушает вода, нужно инженерную защиту подпорных стен проводить (ливневую канализацию проверять, чистить, заново монтировать)».
  • «Обрушение [обвалившейся стенки] было седьмого июня».
  • «[Камни на тротуарах] — это севастопольские антипарковочные столбики. На улице Папанина, 1а, напротив БТИ, не просто камни лежат, а крупные куски полноценных бордюров, полностью преграждая дорогу маломобильным пешеходам в БТИ».
  • «Михаил Владимирович, это все не только в центре, а по всему городу…»