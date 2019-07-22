шапито
«Кто мне может объяснить назначение камней, лежащих на краю тротуара?» Глава Севастополя погулял по городу — и многого не понял
Источник: Meduza
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев (назначен на пост 11 июля) прогулялся по центру города — и обнаружил в нем множество проблем. О своей прогулке Развожаев рассказал в инстаграме. На его пост обратила внимание журналист Таисия Бекбулатова.
Развожаев выложил несколько фотографий и сопроводил их замечаниями и вопросами. Вот они:
- Не понял, зачем бетоном замазан камень на подпорных стенках.
- Обвалившаяся после дождя стенка огорожена, табличка есть. Спросил у жительницы дома: когда обрушение произошло. Месяц назад. Не понял, почему ничего не делается.
- Вывоз мусора — так не пойдет. Заглянул внутрь контейнерной площадки — между баками валяется мусор, и видно, что не один день.
- Фонарные столбы без фонарей, идет реконструкция улицы. Проверю, чтобы свет появился одновременно с окончанием ремонта улицы.
- Кто мне может объяснить назначение камней, лежащих на краю тротуара?
В комментариях к посту Развожаеву попытались объяснить, как же так вышло.
- «Подпорные стены разрушает вода, нужно инженерную защиту подпорных стен проводить (ливневую канализацию проверять, чистить, заново монтировать)».
- «Обрушение [обвалившейся стенки] было седьмого июня».
- «[Камни на тротуарах] — это севастопольские антипарковочные столбики. На улице Папанина, 1а, напротив БТИ, не просто камни лежат, а крупные куски полноценных бордюров, полностью преграждая дорогу маломобильным пешеходам в БТИ».
- «Михаил Владимирович, это все не только в центре, а по всему городу…»