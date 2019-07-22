Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев (назначен на пост 11 июля) прогулялся по центру города — и обнаружил в нем множество проблем. О своей прогулке Развожаев рассказал в инстаграме. На его пост обратила внимание журналист Таисия Бекбулатова.

Развожаев выложил несколько фотографий и сопроводил их замечаниями и вопросами. Вот они:

Не понял , зачем бетоном замазан камень на подпорных стенках.

, зачем бетоном замазан камень на подпорных стенках. Обвалившаяся после дождя стенка огорожена, табличка есть. Спросил у жительницы дома: когда обрушение произошло. Месяц назад. Не понял , почему ничего не делается.

, почему ничего не делается. Вывоз мусора — так не пойдет . Заглянул внутрь контейнерной площадки — между баками валяется мусор, и видно, что не один день.

. Заглянул внутрь контейнерной площадки — между баками валяется мусор, и видно, что не один день. Фонарные столбы без фонарей, идет реконструкция улицы. Проверю, чтобы свет появился одновременно с окончанием ремонта улицы.

Кто мне может объяснить назначение камней, лежащих на краю тротуара?

В комментариях к посту Развожаеву попытались объяснить, как же так вышло.

«Подпорные стены разрушает вода, нужно инженерную защиту подпорных стен проводить (ливневую канализацию проверять, чистить, заново монтировать)».

«Обрушение [обвалившейся стенки] было седьмого июня».

«[Камни на тротуарах] — это севастопольские антипарковочные столбики. На улице Папанина, 1а, напротив БТИ, не просто камни лежат, а крупные куски полноценных бордюров, полностью преграждая дорогу маломобильным пешеходам в БТИ».

«Михаил Владимирович, это все не только в центре, а по всему городу…»