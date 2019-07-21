Издательство «Комильфо» в конце июля выпустит комикс «Крутилы» — работу американского художника и сценариста Фарела Далримпла. Это история о подростках — их называют Крутилами, — которые сражаются с проникшими на Землю кровожадными существами. Чудовищ случайно выпустили сами Крутилы — они спустились в таинственную пещеру, куда нельзя было заходить. «Медуза» публикует фрагмент комикса.











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