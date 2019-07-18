Режиссер Кевин Смит выложил на ютьюбе первый трейлер своей новой комедии про Джея и молчаливого Боба. Это персонажи вымышленной вселенной Смита и герои почти всех его фильмов.

Kevin Smith

На этот раз Джей и молчаливый Боб снова приедут в Голливуд, чтобы остановить съемки супергеройской картины по комиксам про самих себя. Кроме самого Кевина Смита (Боб) и Джейсона Мьюза (Джей), в фильме появится много знаменитостей — Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Крис Хэмсворт, Джейсон Ли.

Выход комедии «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» запланирован на осень 2019 года.