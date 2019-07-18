На что похож дикобраз-альбинос? На облачко. Белое пушистое облачко ☁️

Fred Hessler / Seashore Trolley Museum / AP / Scanpix / LETA

Посетитель приморского трамвайно-троллейбусного музея в американском городе Кеннебанкпорт, штат Мэн, заметил на земле странный предмет — то ли белую подушку, то ли чей-то парик. Но оказалось, что это редкий дикобраз-альбинос!

Животное выглядит как маленькое пушистое облако, летающее над травой. Судя по тому, что у дикобраза еще не затвердели иглы, это малыш. На территории музея его больше не видели, но руководители считают, что альбинос все еще гуляет где-то поблизости.