шапито
В UFC есть успешный боец Райан Холл. Как он празднует победу? Никак — просто пожимает плечами ¯\_(ツ)_/¯
Источник: Meduza
Американец Райан Холл по прозвищу «Волшебник» находится на 14 месте в рейтинге бойцов полулегкого веса в UFC.
Как он реагирует на свои победы? Очень просто! Спортсмен не машет руками, не строит рожицы и не издевается над соперниками. У него свой фирменный жест: боец хмыкает и буднично пожимает плечами. Так, будто вообще случайно оказался в октагоне.
Реакции Холла склеили в одно видео и выложили на Reddit, после чего ролик разлетелся по соцсетям.
В комментариях пользователи придумали «Волшебнику» другие прозвища:
- Райан «Я не знаю, что произошло» Холл
- Райан «Джим из сериала „Офис“» Холл
- Райан «Ну наверное я победил» Холл
Что тут сказать — действительно ¯\_(ツ)_/¯