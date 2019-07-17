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шапито

В UFC есть успешный боец Райан Холл. Как он празднует победу? Никак — просто пожимает плечами ¯\_(ツ)_/¯

Источник: Meduza

Американец Райан Холл по прозвищу «Волшебник» находится на 14 месте в рейтинге бойцов полулегкого веса в UFC.

Как он реагирует на свои победы? Очень просто! Спортсмен не машет руками, не строит рожицы и не издевается над соперниками. У него свой фирменный жест: боец хмыкает и буднично пожимает плечами. Так, будто вообще случайно оказался в октагоне.

Реакции Холла склеили в одно видео и выложили на Reddit, после чего ролик разлетелся по соцсетям.

В комментариях пользователи придумали «Волшебнику» другие прозвища:

  • Райан «Я не знаю, что произошло» Холл
  • Райан «Джим из сериала „Офис“» Холл
  • Райан «Ну наверное я победил» Холл

Что тут сказать — действительно ¯\_(ツ)_/¯