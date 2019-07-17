Американец Райан Холл по прозвищу «Волшебник» находится на 14 месте в рейтинге бойцов полулегкого веса в UFC.

Как он реагирует на свои победы? Очень просто! Спортсмен не машет руками, не строит рожицы и не издевается над соперниками. У него свой фирменный жест: боец хмыкает и буднично пожимает плечами. Так, будто вообще случайно оказался в октагоне.

Реакции Холла склеили в одно видео и выложили на Reddit, после чего ролик разлетелся по соцсетям.

В комментариях пользователи придумали «Волшебнику» другие прозвища:

Райан «Я не знаю, что произошло» Холл

Райан «Джим из сериала „Офис“» Холл

Райан «Ну наверное я победил» Холл

Что тут сказать — действительно ¯\_(ツ)_/¯