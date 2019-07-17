Павел Маркин / Интерпресс / ТАСС

Комитет по культуре Санкт-Петербурга получил справку о том, что Борис Стругацкий был писателем. Об этом в фейсбуке написал Борис Вишневский — исследователь творчества советских фантастов и друг Стругацкого.

«Это даже не грустно, это смешно. Комитет по культуре мог бы просто заглянуть в энциклопедию, а не требовать справку. Это напоминает историю с великим поэтом Бродским, который справку, что он является поэтом, предоставить не смог, и был признан тунеядцем», — заявил Вишневский «Фонтанке».

О том, что чиновники потребовали справку о профессии Стругацкого, Вишневский сообщил 13 июля. Она понадобилась для установки памятной доски на доме № 4 по улице Победы, где Стругацкий жил много лет до своей смерти в 2012 году.

Смольный тогда объяснил, что закон о мемориальных досках требует подтверждать заслуги человека, памяти которого посвящена доска. «Это нужно, чтобы исключить ошибки, неверные трактовки и при любых претензиях подтвердить документами каждое слово, высеченное на доске», — заявили «Фонтанке» в комитете по культуре. Там добавили, что просили не именно справку, а любое документальное подтверждение.

Требуемый документ чиновникам выдал Союз писателей Петербурга. «Конечно, это была справка не о том, что Борис Натанович был писателем, а что он состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга с 1964 года», — заявил «Интерфаксу» глава объединения Сергей Арно. По его словам, в справке подчеркивается, что Стругацкий был писателем-фантастом, потому что именно так напишут на мемориальной доске.