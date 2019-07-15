Супершпионы против Распутина и других злодеев! Вышел первый трейлер «Kingʼs man: Начало» 

Студия 20th Century Fox выпустила трейлер приключенческого боевика «Kingʼs man: Начало». Это приквел картин Мэттью Вона «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо».

Действие новой части происходит в период Первой мировой войны. «Начало» расскажет о зарождении частной шпионской организации Kingsman (в ней работали герои предыдущих фильмов). Героям приквела предстоит разрушить планы тиранов и криминальных гениев, которые стремятся развязать войну.

В трейлере показали Григория Распутина, Мату Хари, Гаврилу Принципа, эрцгерцога Франца Фердинанда и других исторических личностей.

Трейлер на русском

20th Century Fox Russia

Трейлер на английском

20th Century Fox

Режиссером «Kingʼs man: Начало» также стал Мэттью Вон.

Главные роли исполнили Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Харрис Дикинсон («Траст»). Кроме того, в фильме появятся Джемма Артертон («Квант милосердия»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Мэттью Гуд («Первая дочь»).

Российская премьера картины намечена на 27 февраля 2020 года.