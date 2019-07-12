Это эпизод из Call of Duty? Нет, это Береговая охрана США берет на абордаж подлодку наркокартеля!

Мексиканские и колумбийские наркокартели для контрабанды кокаина из Южной Америки в США используют самые разнообразные методы — от тоннелей, прорытых под границей, до легкомоторных самолетов и мини-субмарин. Недавно сотрудники Береговой охраны США задержали одну из таких подлодок неподалеку от Сан-Диего; на ее борту нашли более 17 тонн кокаина стоимостью 569 миллионов долларов.

Процесс захвата субмарины записали на видео. Оказывается, в реальной жизни это действительно выглядит так же, как в Call of Duty!