Как бы вы проиллюстрировали статью в «Википедии» о статическом электричестве? Можно, к примеру, поставить туда фотографию молнии. Это, в конце концов, красиво. Можно показать человека с наэлектризованными от трения волосами — почему бы и нет? Наглядно! А можно вставить фотографию кошки, к чьей шерсти прилипли пенопластовые шарики. Идеальная иллюстрация!

На необычную картинку в «Википедии» обратила внимание пользовательница твиттера mashathexplorer. Кошка с несчастным взглядом действительно присутствует в англоязычной версии статьи о статическом электричестве.

Нам стало интересно, есть ли в «Википедии» другие примеры неожиданных, но предельно наглядных иллюстраций? Мы принялись искать — и вот что отыскали:

Корова на столбе (с оленьими рогами!)

Captain Albert E. Theberge, NOAA Corps (ret.) / Wikimedia Commons

Прогулочная лодка в форме лебедя

Дефекация на корточках (не снимая шорт)

Jonathan108 / Wikimedia Commons

А теперь вопрос.