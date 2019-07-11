шапито
В «Википедии» встречаются забавные иллюстрации. Кошка в статье про электричество великолепна, но мы хотим найти еще — помогите нам!
Источник: Meduza
Как бы вы проиллюстрировали статью в «Википедии» о статическом электричестве? Можно, к примеру, поставить туда фотографию молнии. Это, в конце концов, красиво. Можно показать человека с наэлектризованными от трения волосами — почему бы и нет? Наглядно! А можно вставить фотографию кошки, к чьей шерсти прилипли пенопластовые шарики. Идеальная иллюстрация!
На необычную картинку в «Википедии» обратила внимание пользовательница твиттера mashathexplorer. Кошка с несчастным взглядом действительно присутствует в англоязычной версии статьи о статическом электричестве.
Нам стало интересно, есть ли в «Википедии» другие примеры неожиданных, но предельно наглядных иллюстраций? Мы принялись искать — и вот что отыскали:
Корова на столбе (с оленьими рогами!)
Статья — внимание! — о необычных статьях на «Википедии»
Прогулочная лодка в форме лебедя
Статья о пластмассе
Дефекация на корточках (не снимая шорт)
Статья о дефекации
А теперь вопрос.