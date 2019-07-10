В России актера Зака Галифианакиса знают в основном по роли Алана в трилогии «Мальчишник». Еще в 2008 году он также вел передачу «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом», в которой делал смешные интервью. К нему в гости заглядывали Барак Обама, Брэд Питт, Брэдли Купер и другие знаменитости.

Erik Pendzich / Alamy / Vida Press

Эти интервью переводились на русский язык — их можно без проблем найти и посмотреть на ютьюбе.

Зак Галифианакис и Хиллари Клинтон Волос Америки

Галифианакис — герой множества популярных мемов и гифок.

Например:

А вот одна из самых популярных гифок с участием Галифианакиса, вы наверняка неоднократно видели ее в соцсетях.

Согласно энциклопедии мемов Know Your Meme, гифка с одобрительно кивающим Галифианакисом стала набирать популярность в начале 2012 года.

Но есть один момент. Это вообще не Зак Галифианакис!

А кто это?!

На самом деле это кадр из американского вестерна 1972 года «Иеремия Джонсон». А на гифке — актер Роберт Редфорд, сыгравший главного героя.

Вот отрывок из этого фильма.

Z-1's World Of Wonders

История гифки с Редфордом была известна и раньше, но для многих это все равно стало откровением. Повторно о гифке с Редфордом-Галифианакисом в соцсетях заговорили после материала издания Splinter. BuzzFeed также выпустил статью с объяснением контекста вокруг этой гифки.

А теперь вопрос!