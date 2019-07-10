Помните гифку с кивающим Заком Галифианакисом? Так вот — это не он! (Если вы еще не знали)
В России актера Зака Галифианакиса знают в основном по роли Алана в трилогии «Мальчишник». Еще в 2008 году он также вел передачу «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом», в которой делал смешные интервью. К нему в гости заглядывали Барак Обама, Брэд Питт, Брэдли Купер и другие знаменитости.
Эти интервью переводились на русский язык — их можно без проблем найти и посмотреть на ютьюбе.
Галифианакис — герой множества популярных мемов и гифок.
Например:
А вот одна из самых популярных гифок с участием Галифианакиса, вы наверняка неоднократно видели ее в соцсетях.
Согласно энциклопедии мемов Know Your Meme, гифка с одобрительно кивающим Галифианакисом стала набирать популярность в начале 2012 года.
Но есть один момент. Это вообще не Зак Галифианакис!
А кто это?!
На самом деле это кадр из американского вестерна 1972 года «Иеремия Джонсон». А на гифке — актер Роберт Редфорд, сыгравший главного героя.
Вот отрывок из этого фильма.
История гифки с Редфордом была известна и раньше, но для многих это все равно стало откровением. Повторно о гифке с Редфордом-Галифианакисом в соцсетях заговорили после материала издания Splinter. BuzzFeed также выпустил статью с объяснением контекста вокруг этой гифки.
А теперь вопрос!