Была Дашей, стала Дорой: вышел трейлер продолжения «Доры-путешественницы» (Жулик все еще нарисованный!)

Компания Paramount Pictures выпустила трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город». Это продолжение детского мультсериала «Дора-путешественница» (в России известен под названием «Даша-путешественница»). По сюжету Дора отправляется спасать своих родителей, которые при загадочных обстоятельствах исчезли в джунглях.

Трейлер на русском

Paramount Pictures Россия

Трейлер на английском

Dora and the Lost City of Gold (2019) — New Official Trailer — Paramount Pictures Paramount Pictures

В роли Доры — певица и актриса Изабела Монер («100 шагов: Успеть до старших классов»). В фильме также появятся Майкл Пенья («Человек-муравей») и Дэнни Трехо («Мачете»).

Бенисио Дель Торо озвучил злодея-лисенка по кличке Жулик.

Российская премьера картины намечена на 8 августа.