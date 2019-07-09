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Была Дашей, стала Дорой: вышел трейлер продолжения «Доры-путешественницы» (Жулик все еще нарисованный!)
Источник: Meduza
Компания Paramount Pictures выпустила трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город». Это продолжение детского мультсериала «Дора-путешественница» (в России известен под названием «Даша-путешественница»). По сюжету Дора отправляется спасать своих родителей, которые при загадочных обстоятельствах исчезли в джунглях.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
- В роли Доры — певица и актриса Изабела Монер («100 шагов: Успеть до старших классов»). В фильме также появятся Майкл Пенья («Человек-муравей») и Дэнни Трехо («Мачете»).
- Бенисио Дель Торо озвучил злодея-лисенка по кличке Жулик.
- Российская премьера картины намечена на 8 августа.