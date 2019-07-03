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Барашек Шон отправляется в космос. Вышел трейлер нового полнометражного мультфильма 🐑
Источник: Meduza
В трейлере анимационного фильма «Барашек Шон: Фермагеддон» главный герой встречает инопланетянку по имени Лу-Ла. Шон кормит ее сладостями, спасает от злобных спецагентов и помогает вернуться домой.
- Российская премьера «Фермагеддона» состоится 26 декабря.
- «Барашек Шон» — анимационный сериал о стаде овец под предводительством Шона. В 2015 году вышел полнометражный мультфильм с подзаголовком «Фермерский бедлам».