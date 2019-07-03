Барашек Шон отправляется в космос. Вышел трейлер нового полнометражного мультфильма 🐑

В трейлере анимационного фильма «Барашек Шон: Фермагеддон» главный герой встречает инопланетянку по имени Лу-Ла. Шон кормит ее сладостями, спасает от злобных спецагентов и помогает вернуться домой.

Shaun the Sheep

Российская премьера «Фермагеддона» состоится 26 декабря.

«Барашек Шон» — анимационный сериал о стаде овец под предводительством Шона. В 2015 году вышел полнометражный мультфильм с подзаголовком «Фермерский бедлам».