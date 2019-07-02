Студия Lionsgate выпустила трейлер фильма «Ножи наголо» («Knives Out»). Это детектив, снятый и написанный режиссером «Последних джедаев» Райаном Джонсоном. Главные роли исполнили Крис Эванс, Дэниэл Крэйг и Джейми Ли Кертис.

Lionsgate Movies

Знаменитый автор детективов Харлан Тромби умирает во время празднования своего 85-летия, в котором участвуют его работники и родственники. На место событий прибывают детективы (их играют Дэниэл Крэйг и Лакит Стэнфилд). Все указывает на убийство, а значит, следователям предстоит вычислить преступника, прячущегося среди гостей.

Мировая премьера картины состоится 27 ноября.