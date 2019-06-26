«Я твоя подросшая аудитория. Учусь на инженера» Поклонники программы «Галилео» благодарят «дядю Сашу» Пушного за привитую любовь к науке (а Пушной благодарит их!)

В 2007-2015 годах на СТС выходила научно-познавательная программа «Галилео». Вел ее бывший участник КВН, мультиинструменталист и физик по образованию Александр Пушной. В рамках шоу он рассказывал об устройстве мира, а также проводил эксперименты, в том числе достаточно опасные, например, такие:

Эксперимент: термит GalileoRU

13 июня на ютьюб-канале SciTeam вышло интервью Александра Пушного, посвященное «Галилео».

Александр Пушной о «Галилео» и просвещении SciTeam

В комментариях к интервью поклонники «Галилео» начали благодарить «дядю Сашу» за программу и рассказывать о том, какое она оказала на них влияние. Многие признались, что благодаря «Галилео» решили заняться наукой и техникой. Вот несколько примеров:

Одной из первых на комментарии обратила внимание пользовательница твиттера @eleventhkitsune, опубликовавшая скриншоты сообщений. Под ее записью также начали благодарить Пушного.

Александр Пушной в разговоре с «Медузой» рассказал, что и раньше знал людей, которые говорили, что решили пойти в науку благодаря «Галилео». Но, по его мнению, они выбирали этот путь не из-за программы, а потому, что им с детства нравилась наука и техника.

Вот что говорит Пушной: «Я могу сказать только „Спасибо“ с большой буквы за благодарность. Но я уже говорил в интервью и могу повторить еще раз, что мы не были людьми, которые формировали этот интерес. Мы были людьми, которые его, что называется, зафиксировали. Мы его обнаружили. Человек родился, он всю жизнь любил собирать конструктор, читал какие-то научные журналы, детскую научную литературу. А потом появилось „Галилео“, он все это увидел, ему все это еще больше понравилось, и он туда пошел. Мы просто направляли, скажем так. Мы не формировали запрос».

Александр Пушной добавил, что будет «на седьмом небе от счастья», если кто-то из тех, кто сейчас поступает на технические специальности, выучится и получит Нобелевскую премию, а на вручении премии скажет, что все начиналось с программы «Галилео». «Для нас, для всего коллектива, не только для меня, а для всех ребят, кто это делал, — [режиссеры] Елена Калиберда, Кирилл Гаврилов, [шеф-редактор] Дмитрий Самородов, [продюсер] Александр Левин, — конечно, для нас это будет очень большим подарком», — добавил он.

Александр Бакланов При участии Кристины Сафоновой