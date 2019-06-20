Вышла ранее неизвестная версия песни «Time» Фредди Меркьюри

Marco Arndt / AP / Scanpix / LETA

Британский музыкант Дейв Кларк опубликовал ранее неизвестную версию композиции «Time» в исполнении Фредди Меркьюри.

Эта песня была написана Кларком для одноименного мюзикла, который был выпущен в 1986 году в виде альбома. На записи, вошедшей в альбом, голос Меркьюри был дополнен бэк-вокалом, ударными и другими инструментами.

Кларк нашел репетиционную версию «Time» с сольным вокалом Меркьюри. Затем он попросил музыканта Майка Морана, работавшего над «Time» в 1986 году, записать новую партию клавишных.

Freddie Mercury — Time Waits For No One (Official Video) Freddie Mercury Solo

Работа над новой версией «Time», получившей название «Time Waits for No One», заняла почти два года. Премьера новой версии песни состоялась на BBC Radio 2, а на ютьюб был выложен клип, смонтированный из архивных записей Меркьюри.