В Польше трясогузка устала летать и вызвала такси. К ней прибыл малый подорлик

Белая трясогузка — маленькая птичка, знакомая многим. Это одна из самых распространенных птиц, обитающих в России и на остальной территории Евразии. Вот как она выглядит:

raulbaenacasado / Shutterstock.com

Несмотря на свои небольшие , трясогузка достаточно храбрая и часто враждебно относится к хищным птицам, писал в своей книге «Из царства пернатых» натуралист Дмитрий Кайгородов. По его словам, несколько трясогузок «с шумом и гамом» способны прогнать со своей территории ястреба.

Иногда же белые трясогузки миролюбивы — и, возможно, используют хищников в качестве такси. Так, например, случилось в Польше, где бердвотчерам удалось сфотографировать трясогузку, присевшую на . По словам наблюдателей, птичка устала летать и «использовала малого подорлика как такси». Впрочем, по мнению других бердвотчеров, это может быть и простой оптической иллюзией (но это уже не так круто).

Трясогузки далеко не единственные, кто любит летать на других птицах. За этим, в частности, также замечена черная ворона. Она может сесть на сову, белоголового орлана (на снимке ниже) или на другую черную ворону.